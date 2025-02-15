شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: خط سحابي مبرق من القصيم لشمال عفيف متوقع ان يتوسع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن تعرض بعض أجزاء من مناطق المملكة للبرق والأمطار.

وكتب الحصينى عبر حسابه علي منصة إكس: “نستغفر الله وفقاً للمراصد مساء اليوم الجمعة ليلة السبت الساعة 5:55 خط سحابي مبرق من القصيم لشمال عفيف متوقع ان يتوسع بإذن الله”.

وتابع: “لتشمل القصيم فمحافظات الرياض نواحي عفيف والدوادمي الغاط والزلفي والمجمعة وشقراء ثم ثادق فالشعيب ثم رماح فالصمان فالكم السيل، الحالة الممطرة الثامنة 1446هـ”.

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