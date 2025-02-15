شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: 15 يومًا تفصلنا عن نهاية الشتاء أرصاديًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن المدة المتبقية على انتهاء فصل الشتاء أرصاديًا لهذا العام.

وقال القحطاني خلال مداخلته عبر قناة «الإخبارية» : ” نحن في العد التنازلي لفصل الشتاء، وأمامنا 15 يومًا وينتهي الشتاء أرصاديا”.

وأضاف : “مازالت درجات الحرارة في معدلاتها في فصل الشتاء، والمناطق الشمالية من المملكة تسجل أقل درجات حرارة، تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم المناطق الجنوبية الساحلية”.

كما أشار إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها هذا العام 4 درجات تحت الصفر على القريات، تليها طريف ثم بعض المناطق الشمالية.