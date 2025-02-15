انت الان تتابع رابطة العالم الإسلامي تُدين جريمة الدهس بميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي جريمةَ الدهس، التي وَقعَت بمدينة "ميونخ" بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وألحقَت إصابات جسيمة بأكثر من 28 مدنيًّا، بينهم أطفال.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أعربَ معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تضامُن الرابطةُ وتعاطُفها مع الشعب الألماني، وأُسَر المتضرّرين، متمنِّيًا الشفاءَ العاجلَ للمُصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تُدين جريمة الدهس بميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.