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بالصور.. عبور 60 شاحنة سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري

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واس - منفذ نصيب الحدودي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عبرت اليوم الجمعة منفذ نصيب الحدودي بالجمهورية العربية السورية 60 شاحنة إغاثية جديدة.
ويأتي ذلك ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

دعم للشعب السوري

وتحمل الشاحنات على متنها مواد غذائية و إيوائية وطبية؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.

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المساعدات السعودية للشعب السوري - واس

يذكر أن أجمالي الشاحنات الإغاثية التي عبرت حتى الآن منفذ نصيب الحدودي السوري ضمن الجسر الإغاثي البري السعودي تبلغ 174 شاحنة.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي

كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي حتى الآن، 16 طائرة إغاثية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي، تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية.
عبور 60 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري منفذ نصيب الحدودي - واس

وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا.
وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة، خلال مختلف الأزمات والمحن.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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