شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عبور 60 شاحنة سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

دعم السعودية للشعب السوري

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الجسر الجوي الإغاثي السعودي

الدمام - شريف احمد - عبرت اليوم الجمعة منفذ نصيب الحدودي بالجمهورية العربية السورية 60 شاحنة إغاثية جديدة.ويأتي ذلك ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتحمل الشاحنات على متنها مواد غذائية و إيوائية وطبية؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.يذكر أن أجمالي الشاحنات الإغاثية التي عبرت حتى الآن منفذ نصيب الحدودي السوري ضمن الجسر الإغاثي البري السعودي تبلغ 174 شاحنة.كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي حتى الآن، 16 طائرة إغاثية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي، تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية.وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا.وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة، خلال مختلف الأزمات والمحن.