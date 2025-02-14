شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع السيناتور الأمريكي فان هولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس فان هولين، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن 2025م.وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها.وحضر اللقاء، سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.