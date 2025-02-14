إصابة ١٦ فلسطينيًّا من جراء اعتداءات مستوطنين في بيت لحم

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محمد بن مسعود - الدمام - أُصيب 16 فلسطينيًّا بجروح مختلفة من جراء هجوم مستوطنين اليوم على قرية المنية جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتداء المستوطنين على منازل ومركبات الفلسطينيين في القرية.

كما هاجم عشرات المستوطنين أراضي الفلسطينيين في وادي الفاو بالأغوار الشمالية، وذلك في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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