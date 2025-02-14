شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تبحث الاستثمار مع 40 ممثلًا لشركات طبية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الاستثمارات الصحية

القطاع الصحي في السعودية

مرضى الهيموفيليا «B» في السعودية

الدمام - شريف احمد - بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اليوم بالرياض، مع وفد يضم نحو 40 ممثلًا عن شركات طبية أمريكية، فرص الاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة.واستعرض أهم مجالات الاستثمار المتاحة في القطاع الصحي بالمملكة.وشدد على التزام الهيئة بتطوير البيئة الاستثمارية، وتمكين الشركات المتخصصة في المجال الطبي من النمو والتوسع.كما استعرض الأنظمة والتشريعات التنظيمية المعمول بها في المملكة، وآليات دعم الاستثمار في القطاع الصحي.ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة لتطوير الشراكات الدولية، وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي.وذلك بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية ودعم مسيرة التحول الصحي في المملكة.وكانت أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تسجيل مستحضر هيمجينيكس ”Hemgenix“، ليكون أول علاج جيني معتمد لمرضى الهيموفيليا «B» المتوسط وشديد الخطورة في المملكة.ويعد مرض الهيموفيليا B من الأمراض المهددة للحياة، وهو اضطراب وراثي نادر ناتج عن خلل في الجين المسؤول عن إنتاج عامل التخثر التاسع «IX»، وهو بروتين يؤدي دورًا أساسيًا في عملية تخثر الدم ووقف النزيف.