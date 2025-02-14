أمطار وسيول على محافظة القويعية وقراها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2025, 5:33 مساءً

شهدت محافظة القويعية وعدد من قراها، أمطاراً خفيفة إلى متوسطة؛ وسال على إثرها عدد من الشعاب، وارتوت الأرض. وتركزت قوة الأمطار شمال وغرب المحافظة لليوم الثاني على التوالي. ودفعت الأمطار صباح اليوم ببعض الأهالي والمتنزهين إلى الخروج بأسرهم للاستمتاع بالأجواء الشتوية ومشاهدة جريان الشعاب الصغيرة.

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