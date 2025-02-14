شكرا لمتابعة خبر عن الحذيفي شيخًا لأئمة المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارًا بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي شيخًا لأئمة المسجد النبوي.

ويأتي هذا القرار تعزيزًا لدور أئمة وخطباء المسجد النبوي في تحقيق أثر رسالة المسجد النبوي عالميًّا وإثراء زائريه.

يذكر أن الدكتور الحذيفي التحق بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وعُيّن بعد تخرجه معلماً في المعهد العلمي في “بلجرشي”، بالإضافة إلى تعيينه إماماً وخطيباً لمسجد المحافظة. حصل الشيخ على درجة الماجستير من جامعة الأزهر، وكان موضوع رسالته للدكتوراه “طرائق الحكم المختلفة في الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية”، التي حصل عليها من نفس الجامعة، حيث تخصص في الفقه والسياسة الشرعية.