شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2025م.

ومن المقرر أن يناقش سمو وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي المشاركين في المؤتمر، أبرز المستجدات على الساحة الدولية، وكذلك أوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وانطلقت فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 50 من رؤساء الدول والحكومات، و150 وزيرًا، وقادة المنظمات الدولية وشخصيات مهمة، من 110 دولة حول العالم.