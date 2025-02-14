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الثلوج تكسو بردية مفرق صخبيرة في المدينة المنورة.. فيديو

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  • الثلوج تكسو بردية مفرق صخبيرة في المدينة المنورة.. فيديو 3/3

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الرياض - علي القحطاني - غطت الثلوج بردية مفرق صخبيرة في منطقة المدينة المنورة، بعدما شهدت المنطقة هطولًا كثيفًا للبرد.

وأظهر مقطع فيديو، التقطه أحد المواطنين، مشاهد الثلوج التي غطت طريق الحناكية – مهد الذهب شرق منطقة المدينة المنورة، في مشهد أثار تفاعل سكان المنطقة.

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار تكون سحب كثيفة على ارتفاعات مختلفة في عدة مناطق، منها الرياض، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، متوقعًا أمطارًا متفاوتة الغزارة، مصحوبة بصواعق رعدية وسقوط البرد على فترات متقطعة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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