شكرا لمتابعة خبر عن الثلوج تكسو بردية مفرق صخبيرة في المدينة المنورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غطت الثلوج بردية مفرق صخبيرة في منطقة المدينة المنورة، بعدما شهدت المنطقة هطولًا كثيفًا للبرد.

وأظهر مقطع فيديو، التقطه أحد المواطنين، مشاهد الثلوج التي غطت طريق الحناكية – مهد الذهب شرق منطقة المدينة المنورة، في مشهد أثار تفاعل سكان المنطقة.

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار تكون سحب كثيفة على ارتفاعات مختلفة في عدة مناطق، منها الرياض، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، متوقعًا أمطارًا متفاوتة الغزارة، مصحوبة بصواعق رعدية وسقوط البرد على فترات متقطعة.