شكرا لمتابعة خبر عن مشهد بديع لتساقط أمطار القوز جنوب شرق الحناكية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رسمت الثلوج والأمطار بمنطقة القوز جنوب شرق الحناكية مشهدا بديعا، عقب تساقُطاها بكثافة جراء استمرار تأثُر البلاد بأحوال جويّة غير مُستقرّة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظات تساقط الأمطار والثلوج بصحراء الحناكية.

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، قد كشف عن توقعات الطقس خلال أسبوع اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن الأجواء ستتفاوت بين هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، وتشكل الضباب في بعض المناطق.