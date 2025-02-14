شكرا لمتابعة خبر عن تقلبات جوية متوقعة خلال أسبوع الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن توقعات الطقس خلال أسبوع اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن الأجواء ستتفاوت بين هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، وتشكل الضباب في بعض المناطق.

وأوضح القحطاني أن مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، وحائل قد تشهد هطول أمطار، فيما ستكون الأجواء باردة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المناطق الشمالية والوسطى.

كما توقع تشكل الضباب في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، إضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن الرياح المثيرة للغبار ستنشط مع نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية، ما قد يؤثر على جودة الهواء في تلك المناطق.

وأكد القحطاني أن المركز الوطني للأرصاد يتابع المستجدات الجوية بشكل مستمر، بالتنسيق مع وزارة التعليم، لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.