شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تسجل أعلى كمية أمطار بـ 14.7 ملم بالدوادمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجلت منطقة الرياض أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ14.7 ملم، في حي الريان بمحافظة الدوادمي، وذلك ضمن 7 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت مزارع خروب بشقراء في المنطقة 14.0 ملم، ومرات 13.6 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت 123 محطة هيدرولوجية ومناخية كميات مختلفة من الأمطار خلال 24 ساعة، بدءًا من الساعة التاسعة صباح الخميس 13 فبراير وحتى التاسعة صباح الجمعة 14 فبراير 2025.

وأوضح التقرير أن منطقة مكة المكرمة، سجلت مطار الطائف 13.0 ملم، فيما بلغت الكمية في المحاني بالطائف 8.8 ملم، أما منطقة القصيم، فشهدت دخنة بالرس هطول 11.0 ملم، وعنيزة 3.0 ملم.

وسجلت المنطقة الشرقية 9.4 ملم في الرفيعة بقرية العليا، و6.8 ملم في مطار القوات البحرية بالجبيل. بينما شهدت المدينة المنورة هطول 6.0 ملم في وادي الفرع، و5.0 ملم في أبو ضباع بوادي الفرع.

وفي منطقة عسير، بلغت كمية الأمطار في العاسرة بالنماص 7.4 ملم، وفي عفران ببلقرن 6.8 ملم. أما منطقة الباحة، فسجلت 5.0 ملم في بني حسن بالمندق، و3.6 ملم في حصن الحبس بقلوة.

ولمعرفة التفاصيل الكاملة حول كميات الأمطار الهاطلة في مختلف مناطق المملكة، يمكن زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4jX5rge.