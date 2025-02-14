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السعودية | سمو وزير الخارجية يصل إلى ميونخ لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2025م

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  • السعودية | سمو وزير الخارجية يصل إلى ميونخ لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2025م 1/2
  • السعودية | سمو وزير الخارجية يصل إلى ميونخ لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2025م 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم، لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2025م.

ومن المقرر أن يناقش سمو وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي المشاركين في المؤتمر، أبرز المستجدات على الساحة الدولية، وكذلك أوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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