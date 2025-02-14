السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية الإيطالي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الداخلية بالجمهورية الإيطالية ماتيو بيانتيدوسي، في روما اليوم، جلسة مباحثات رسمية.

وأكد سموه في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية إيطاليا.

وتطرق سموه لاتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الذي تم توقيعه خلال زيارة دولة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أنه سيكون الإطار الذي سيتم العمل من خلاله على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأكد سموه حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع الجمهورية الإيطالية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة صورها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية الإيطالية، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المشرف العام على برامج الشراكات الدولية اللواء فراس بن صالح الصالح.

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