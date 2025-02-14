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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية إندونيسيا

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  • السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية إندونيسيا 1/2
  • السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية إندونيسيا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية المملكة العربية إلى جمهورية إندونيسيا المتضمنة 100 طن من التمور.

قام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي لمعالي وزير الشؤون الدينية الدكتور نصر الدين عمر، بحضور عدد من المسؤولين، وجمع من وسائل الإعلام، وفريق من المركز.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في شتى بقاع الأرض.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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