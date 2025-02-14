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وزير الخارجية يصل إلى ميونخ لترؤس وفد المملكة في مؤتمر الأمن

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

وزير الخارجية يصل إلى ميونخ لترؤس وفد المملكة في مؤتمر الأمن

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم الجمعة، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لترؤس وقد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2025.
ومن المقرر أن يناقش سمو وزير الخارجية وأصحاب السمو والمعالي المشاركين في المؤتمر أبرز المستجدات على الساحة الدولية، وكذلك أوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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