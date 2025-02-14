شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى ميونخ لترؤس وفد المملكة في مؤتمر الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم الجمعة، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لترؤس وقد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2025.

ومن المقرر أن يناقش سمو وزير الخارجية وأصحاب السمو والمعالي المشاركين في المؤتمر أبرز المستجدات على الساحة الدولية، وكذلك أوجه تعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

