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مركز الملك سلمان يوزع 120 طنًا من التمور في إندونيسيا والسودان

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واس- الرياض 0 تبليغ

  • مركز الملك سلمان يوزع 120 طنًا من التمور في إندونيسيا والسودان 1/2
  • مركز الملك سلمان يوزع 120 طنًا من التمور في إندونيسيا والسودان 2/2

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الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية المملكة العربية إلى جمهورية إندونيسيا المتضمنة 100 طن من التمور.
قام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي لمعالي وزير الشؤون الدينية الدكتور نصر الدين عمر، بحضور عدد من المسؤولين، وجمع من وسائل الإعلام، وفريق من المركز.

تمور إلى السودان

كما وزع المركز أمس الأول 20 طنًا من التمور في مدن تندلتي وكوستي وربك بولاية النيل الأبيض في السودان، استفاد منها 11.680 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع توزيع التمر في جمهورية السودان للعام 2025.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 441 طنًا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في ولايات كسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، ونهر النيل، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، والجزيرة، يستفيد منه 441.250 فردًا.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في شتى بقاع الأرض.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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