ترقية "العودة" إلى رتبة لواء في الجوازات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2025, 4:05 مساءً

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العميد عبدالرحمن عبدالكريم العودة، مدير جوازات حائل سابقًا، إلى رتبة لواء، تقديرًا لجهوده المتميزة في قطاع الجوازات. تولى اللواء العودة إدارة جوازات حائل منذ أغسطس 2023 حتى فبراير 2025، حيث قدّم إسهامات بارزة في تطوير العمل الإداري والميداني، مما جعله أحد الكفاءات المتميزة في القطاع. وأعرب اللواء العودة عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، ثم الملك والوطن.

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