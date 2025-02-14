شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء متقلبة تزامناً مع اختبارات الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل الذي يتزامن مع اختبارات الفصل الدراسي الثاني، حالة من التقلبات الجوية التي تتنوع بين الأمطار، والانخفاض في درجات الحرارة، وتشكل الضباب، إلى جانب نشاط الرياح المثيرة للغبار في بعض المناطق.



وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن التوقعات خلال الاسبوع القادم تشير إلى هطول أمطار على أجزاء من الرياض، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، وحائل، مع أجواء باردة خلال الليل وساعات الصباح الباكر في المناطق الشمالية والوسطى، إضافةً إلى تكون الضباب في الشمالية، الوسطى، الشرقية، والمرتفعات الجنوبية الغربية.



حسين القحطاني

توفير بيئة آمنة للطلاب

وأضاف القحطاني، أن نهاية الأسبوع ستشهد نشاطًا للرياح المثيرة للغبار على المناطق الشمالية، مؤكدًا أن المركز يتابع عن كثب تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التعليم، لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والطالبات أثناء تأدية اختباراتهم.



وختم القحطاني بالدعاء بالتوفيق والسداد لجميع الطلاب والطالبات في اختباراتهم، مشددًا على أهمية متابعة التقارير الجوية الصادرة عن المركز واتباع الإرشادات اللازمة لضمان السلامة.