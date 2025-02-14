شكرا لمتابعة خبر عن 18 مليون مستخدم لقطار الرياض منذ افتتاحه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن وصول أعداد مستخدمي قطار الرياض، إلى ما يقارب من 18 مليون مستخدم عبر ما يزيد عن 162 ألف رحلة، قطعت نحو 4,5 ملايين كيلومتر على مختلف مسارات القطار الستة، منذ انطلاق تشغيل الشبكة في تاريخ 1 ديسمبر 2024.

وبيّنت الهيئة أن “المسار الأزرق – محور العليا البطحاء” يُعد الأعلى استخدامًا من بين بقية المسارات، حيث بلغ عدد مستخدمي المسار خلال هذه الفترة، ما يقارب من 10 ملايين مستخدم، فيما استقبلت “محطة المركز المالي أكبر عدد من المستخدمين، بأكثر من ثلاثة ملايين مستخدم.

ويمكن لمستخدمي القطار تحديد وجهاتهم على مسارات القطار وشراء التذاكر عبر تطبيق “درب” أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في محطات القطار، أو من خلال وسائل الدفع الرقمية عبر البطاقات المصرفية والائتمانية والهواتف والأجهزة الذكية، وللمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على مركزالاتصال الموحّد للنقل العام على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع النقل العام لمدينة الرياض على شبكة الإنترنت (www.rpt.sa)، أو الحسابات الرسميّة للقطار على شبكات التواصل الاجتماعي.