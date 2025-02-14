شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "الجدل السلوكي".. أحدث الأساليب لردع ظاهرة التنمر في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

التنمر من أكبر مهددات الطلاب بالتعليم

التنمر واضطراب ما بعد الصدمة

علاجات نفسية لمواجهة التنمر

دور الأسرة لحماية الطفل من التنمر

الدمام - شريف احمد - شدّد خبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لردع ظاهرة التنمر المنتشرة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.وركّز الملتقى الخامس لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والذي انعقد تحت شعار ”نحو بيئة تعليمية آمنة“، على ”الجدل السلوكي“ كأحد أحدث التدخلات العلاجية للتعامل مع ظاهرة التنمر، مؤكدًا على أهمية هذه التدخلات في حماية الطلاب وتوفير بيئة داعمة لنموهم وتحصيلهم الأكاديمي.وهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذه الظاهرة ومناقشة سبل التصدي لها وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.أكدت الدكتورة عبير رشيد، مستشار نفسي ومشرف كلينيكي ومديرة مركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على خطورة التنمر والإيذاء في البيئة التعليمية، مشيرة إلى أنهما يعتبران من أكبر المهددات التي تواجه الطلاب في جميع أنحاء العالم. مشيرة إلى أن التصدي لهذه الممارسات لها أثر كبير على بقاء الطالب آمنا في بيئته التعليمية ومنع تسرب الطلبة والطالبات من المستوى التعليمي سواء كانت مدارس أو معاهد أو جامعات بسبب عدم الشعور بالأمان.وأوضحت الدكتورة رشيد أن العديد من الطلاب يترددون في الإبلاغ عن تعرضهم للتنمر خوفًا من اللوم أو عدم التصديق، مؤكدة على أهمية توعية المرشدين والمعلمين بكيفية التعامل مع هذه الحالات وتقديم الدعم اللازم للطلاب.وشددت على ضرورة وضع ضوابط سلوك صارمة في جميع المؤسسات التعليمية لمواجهة التنمر بجميع أشكاله، واتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يهدد أمن وسلامة الطلاب.وأضافت الدكتورة رشيد أن الملتقى استعرض أحدث التدخلات العلاجية للتعامل مع ظاهرة التنمر، مثل تدخلات الجدل السلوكي، بهدف حماية البيئة التعليمية وتوفير بيئة داعمة لنمو الطلاب وتحصيلهم الأكاديمي.وأشارت إلى أن مركز الإرشاد الجامعي يعمل على مواكبة أحدث الظواهر التي تؤثر على الطلاب، ويسعى لتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لمساعدتهم على التغلب على التحديات التي تواجههم في مسيرتهم التعليمية.وأكد منصور عسيري، أخصائي علاج نفسي في مستشفى الأمل، أن ليس كل من يتعرض للتنمر يصاب باضطراب ما بعد الصدمة «PTSD»، مشيراً إلى أن نسبة المصابين بهذا الاضطراب لا تتجاوز 5% من ضحايا التنمر.وأشار عسيري إلى أن الأشخاص الذين يصابون باضطراب ما بعد الصدمة غالباً ما يتجنبون مواجهة الصدمة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وظهورها في مواقف حياتية مختلفة. فعلى سبيل المثال، قد يتجنب الشخص الذي تعرض للتنمر على شكله الوجود في الأماكن العامة أو حضور الاجتماعات، وقد يمتد الأمر إلى تجنب ركوب السيارة في حال كان مكان التنمر ضيقاً.وبين أن هناك علاجات نفسية فعالة متاحة لمساعدة ضحايا التنمر على التعافي من الصدمات. ومن بين هذه العلاجات العلاج السلوكي المعرفي والعلاج بالتعرض، والتي تهدف إلى مساعدة المريض على فهم الصدمة وتطوير آليات للتعامل معها.وأكد أن الكثير من ضحايا التنمر يميلون إلى لوم أنفسهم على ما حدث لهم، مما يعقد عملية التعافي. وأوضح أن العلاج النفسي يلعب دوراً هاماً في تصحيح هذه المعتقدات الخاطئة وتمكين المريض من الاندماج في الحياة بشكل طبيعي.وحول تأثير الصدمة على المريض، أوضح عسيري أن بعض المحفزات، مثل الألوان أو الأماكن أو حتى المواقف، قد تعيد إلى ذهن المريض ذكريات الصدمة بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى معايشة الصدمة من جديد. وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى نوع من الانفصال عن الواقع.ودعا عسيري إلى ضرورة التوعية بمخاطر التنمر وتوفير الدعم النفسي لضحاياه، مؤكداً أن التدخل المبكر يساعد على منع تطور المشكلة والتقليل من آثارها السلبية.وشدد عسيري على أهمية تذكر أن التنمر ليس مجرد ”مزحة“ وإنما هو سلوك عدواني له عواقب وخيمة على صحة النفسية للضحية.من جهته، أكد الدكتور محمد بن أحمد الزهراني، أستاذ مساعد في التوجيه والإرشاد النفسي بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، على الدور المحوري للأسرة في حماية الطفل من التنمر.وأوضح أن الأسرة هي النواة الأولى التي تُشكل شخصية الطفل وتُنمي ثقته بنفسه، مُشدداً على أهمية توفير بيئة أسرية داعمة تُعزز الصحة النفسية للطفل وتُجنبه التعرض لأي عوامل سلبية قد تؤثر على توازنه النفسي.وحذر من خطورة التعنيف اللفظي أو الجسدي على الطفل، مؤكداً أن عبارات مثل ”والله بس أبوي ما يدري“ تُسبب ألماً نفسياً عميقاً للطفل وتُفقده الثقة بوالديه.ودعا الأسر إلى فتح قنوات تواصل فعّالة مع أطفالهم، وتشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم ومخاوفهم بحرية، بما يُمكنهم من الإبلاغ عن أي حوادث تنمر يتعرضون لها، وبالتالي مساعدتهم في تخطي هذه المحنة.وشدد الزهراني على ضرورة تعامل الأسرة مع حالات التنمر بوعي وعقلانية، وتقديم الدعم اللازم للطفل لمساعدته على استعادة ثقته بنفسه وتجاوز آثار هذه التجربة السلبية.