- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة الإحرام المستدام في بينالي الفنون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الأزياء أحدث مبادراتها المستدامة "الإحرام المستدام" ضمن مؤتمر صحفي في بينالي الفنون الإسلامية اليوم، وهي مبادرة مستدامة تتمحور حول إعادة تدوير زي الإحرام لإنتاج إحرام مستدام تم تصنيعه من خلال جمع وفرز مخلفات المنسوجات للحجاج.
وتطلق الهيئة المبادرة بالتعاون عدة شركات في المبادرة المستدامة التي تركز على إعادة تدوير ملابس الإحرام وتحويلها إلى ملابس إحرام جديدة مستدامة. وتؤدي هذه العملية إلى إنشاء ملابس إحرام جديدة ومستدامة، ما يبرز جدوى إعادة تدوير المنسوجات في صناعة الأزياء.
وتهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة، وزيادة وعي المستهلكين بإعادة تدوير الأزياء، ودعم تطوير اقتصاد المنسوجات المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وأكد أن هيئة الأزياء تلتزم بتعزيز صناعة الأزياء النابضة بالحياة والمستدامة في المملكة بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، وتعزيز الاستهلاك الواعي وإعادة التدوير.
وتطلق الهيئة المبادرة بالتعاون عدة شركات في المبادرة المستدامة التي تركز على إعادة تدوير ملابس الإحرام وتحويلها إلى ملابس إحرام جديدة مستدامة. وتؤدي هذه العملية إلى إنشاء ملابس إحرام جديدة ومستدامة، ما يبرز جدوى إعادة تدوير المنسوجات في صناعة الأزياء.
الإحرام المستداموتسهم الشراكات في تحقيق أهداف المملكة المستدامة وفتح آفاق جديدة في مجال إعادة تدوير الأزياء، كما تتماشى المبادرة مع أهداف حماية البيئة في رؤية المملكة 2030 وتمثل خطوة مهمة نحو نظام بيئي أكثر استدامة للأزياء في المملكة.
وتهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة، وزيادة وعي المستهلكين بإعادة تدوير الأزياء، ودعم تطوير اقتصاد المنسوجات المستدامة في المملكة العربية السعودية.
الأهمية الثقافية والروحية للإحراموقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: "توضح مبادرة الإحرام المستدام التزامنا بالابتكار في الممارسات المستدامة، وتكريم الأهمية الثقافية والروحية للإحرام مع حماية كوكبنا للأجيال القادمة, كما تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية، وإعادة تدوير كميات كبيرة من الإحرام غير المستخدم، وتعزيز الممارسات المستدامة داخل قطاع الأزياء.
وأكد أن هيئة الأزياء تلتزم بتعزيز صناعة الأزياء النابضة بالحياة والمستدامة في المملكة بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، وتعزيز الاستهلاك الواعي وإعادة التدوير.