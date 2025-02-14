شكرا لمتابعة خبر عن حكم صلاة الفتاة التي لم تعلم أن ملابسها تحمل نجاسة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حكم صلاة الفتاة التي أدت أكثر من فرض ولم تعلم أن ملابسها تحمل نجاسة.

وقال الشيخ الدكتور سعد بن ناصر في حديثه لقناة الرسالة: “إذا صلى الإنسان وفي ثيابه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته صحيحة ولا يُطالب بالقضاء ” .

وتابع الشيخ: “ورد في الحديث أن النبي ﷺ صلى ذات يومٍ بنعليه، فجاءه جبريل ونبَّهه أن فيهما قذرًا، فخلعهما وأتمَّ صلاته ، فخلع الناس نعالهم، فلما سلَّم سألهم وقالوا: إنا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا”. قال: “إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا فخلعتهما. فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا فليمسحهما، ثم يصلي فيهما.”