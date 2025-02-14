شكرا لمتابعة خبر عن الاعتدال الربيعي ورمضان توازن فلكي يصنع أجواءً مريحة للصائمين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشار الباحث الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن العال يترقب ظاهرة الاعتدال الربيعي، حيث تصل الشمس إلى خط الاستواء، ما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار تقريبًا في جميع أنحاء الكرة الأرضية.

وأوضح الزعاق أن هذه الظاهرة الفلكية تحدث عندما تنتقل الشمس ظاهريًا من مدار الجدي في الجنوب باتجاه مدار السرطان في الشمال، مما يشير إلى تغير الفصول وبداية الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأبان عبر برنامجه “تقويم” أن مداري السرطان والجدي هما خطان وهميان يمثلان أقصى نقطة شمالية وجنوبية تصل إليها الشمس خلال العام.

وعندما تكون الشمس فوق مدار السرطان، يحل الصيف في النصف الشمالي، وعندما تكون فوق مدار الجدي، يكون الشتاء في ذروته.

أما في فترتي الاعتدالين الربيعي والخريفي، فتكون الشمس متعامدة على خط الاستواء، مما يحقق توازنًا بين الليل والنهار.

وهذا العام، يتزامن الاعتدال الربيعي مع شهر رمضان المبارك، مما يهيئ أجواءً مناخية معتدلة للصائمين، ومع تقارب ساعات الليل والنهار، سيكون الصيام أكثر اعتدالًا، خاصة مع انحسار درجات الحرارة المرتفعة التي قد تؤثر على الصائمين في بعض الأعوام.