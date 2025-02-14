شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الشمالي والأوسط.حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والاوسط.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والاوسط.