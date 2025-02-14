السعودية | “أسفار” تطلق تجربة سياحية فريدة تجمع بين رفاهية الشاليهات وسحر طبيعة الطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم, إطلاق شاليهات حدائقية توفر تجارب سياحية، وسط أجواء طبيعية خلابة في مدينة الطائف بالتعاون مع شركة IHCC، وذلك خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي عُقد في الرياض.

ويتميز هذا المشروع الذي سيستقطب ما يقرب من 176,000 زائر سنويًا، بموقعه على حواف الجبال الخلابة في الطائف، ويهدف إلى تحويل عروس المصايف ومدينة الورود الثقافية إلى وجهة سياحية تحفل بالتجارب المميزة، تمتد هذه الوجهة الاستثنائية على مساحة تزيد عن 250,000 متر مربع، وسوف تضم 30 شاليهًا، ومجالس خاصة بإطلالات بانورامية على حدائق نباتية واسعة، بالإضافة إلى مركز تفاعلي لتجربة الورد الطائفي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “أسفار” الدكتور فهد بن مشيط أن توقيع الاتفاقية مع شركة IHCC، تهدف إلى تحديد وإطلاق مفاهيم سياحية مبتكرة تسهم في رسم ملامح مستقبل السياحة في المملكة، وتجسد وجهتنا الجديدة في الطائف رؤية “أسفار” في اكتشاف كنوز المملكة الخفية وتعزيز الروابط الثقافية، ومن خلال إبراز الطائف كمدينة الورود، تُقدم وجهة سياحية تعكس التراث المحلي وتسهم في ترسيخ معايير جديدة للسياحة المستدامة، وتأتي هذه الاتفاقية في خطوة تؤكد التزام أسفار بدعم قطاع السياحة وتعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة IHCC سلطان بترجي، أن المشروع سيحتضن مركزًا تفاعليًا لتجربة الورد الطائفي، وسيقدم أنشطة فريدة تحتفي بالتراث الغني، كما تم تصميم هذه الوجهة، التي من المرتقب افتتاحها في عام 2029، من خلال التركيز على الاستدامة والتكامل المجتمعي؛ بهدف الحفاظ على جمال الطائف الطبيعي وتراثها الثقافي للأجيال القادمة، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة للسكان, كما ستتميز بحديقة زهور تضم أنواع الورود الشهيرة في المنطقة.

وتتماشى هذه الوجهة مع أهداف رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، وتوفير فرص جديدة للمجتمعات المحلية، إلى جانب تقديم تجربة سعودية أصيلة للزوار المحليين والدوليين، تتجاوز المعايير المعتمدة في الوجهات السياحية التقليدية.

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