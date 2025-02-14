السعودية | محمية الإمام تركي بن عبدالله تنظّم زيارات طلابية لتعزيز الوعي البيئي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، زيارة ميدانية لعدد من طلاب المدارس للمراحل المختلفة إلى محمية الشمال للصيد المستدام، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وتنمية المجتمع المحلي.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعريف الطلاب بالحياة الفطرية في المحمية، مما يسهم في تنمية ثقافتهم البيئية وتعزيز ارتباطهم بالطبيعة، وتسليط الضوء على جهود الهيئة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، إضافة إلى استكشاف البرامج السياحية التي توفرها المحمية، وخلال الجولة، اطلع الطلاب على التنوع الأحيائي الفريد الذي تزخر به المحمية، وتعرفوا على أساليب الصيد المستدام والممارسات البيئية السليمة التي تسهم في الحفاظ على التوازن البيئي.

كما قدم المختصون في الهيئة شرحًا تفصيليًا عن أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي ودور المحميات الطبيعية في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز السياحة البيئية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة حول أهمية حماية الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها الهيئة، بهدف إشراك المجتمع المحلي في جهود الحفاظ على البيئة وتنمية السياحة المستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتنمية الخليج 365 الطبيعية.

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