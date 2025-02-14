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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة بناء التميز.. الحكومة الرقمية تكرّم هيئة الإذاعة والتلفزيون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كرّم محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، هيئة الإذاعة والتلفزيون نظير ما قدمته من جهود بصفتها شريكًا أساسيًا في رحلة بناء التميز الرقمي الحكومي - البعد المالي، وجهود منسوبيها في تبني هذا النموذج، وذلك ضمن أعمال فعاليات ليب 25 .
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عن اعتزازه بهذا التكريم.
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عن اعتزازه بهذا التكريم.