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رحلة بناء التميز.. الحكومة الرقمية تكرّم هيئة الإذاعة والتلفزيون

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واس - الرياض 0 تبليغ

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  • رحلة بناء التميز.. الحكومة الرقمية تكرّم هيئة الإذاعة والتلفزيون 2/2

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الدمام - شريف احمد - كرّم محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، هيئة الإذاعة والتلفزيون نظير ما قدمته من جهود بصفتها شريكًا أساسيًا في رحلة بناء التميز الرقمي الحكومي - البعد المالي، وجهود منسوبيها في تبني هذا النموذج، وذلك ضمن أعمال فعاليات ليب 25 .
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عن اعتزازه بهذا التكريم.

تكريم هيئة الإذاعة والتلفزيون

وأكد استمرار الهيئة في دعم جميع الأعمال والمبادرات التي تسهم في تطوير البنية الرقمية، ودعم الابتكار التقني في جميع المجالات، لاسيما في إطار عمل الهيئة وهو قطاع الإعلام، سعيًا لأن تكون الهيئة من أهم العناصر المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تتبنى مفهوم الرقمنة باعتبارها إحدى أهم ركائزها.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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