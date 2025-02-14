شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة بناء التميز.. الحكومة الرقمية تكرّم هيئة الإذاعة والتلفزيون والان نبدء بالتفاصيل

تكريم هيئة الإذاعة والتلفزيون

الدمام - شريف احمد - كرّم محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، هيئة الإذاعة والتلفزيون نظير ما قدمته من جهود بصفتها شريكًا أساسيًا في رحلة بناء التميز الرقمي الحكومي - البعد المالي، وجهود منسوبيها في تبني هذا النموذج، وذلك ضمن أعمال فعاليات ليب 25 .وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عن اعتزازه بهذا التكريم.وأكد استمرار الهيئة في دعم جميع الأعمال والمبادرات التي تسهم في تطوير البنية الرقمية، ودعم الابتكار التقني في جميع المجالات، لاسيما في إطار عمل الهيئة وهو قطاع الإعلام، سعيًا لأن تكون الهيئة من أهم العناصر المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تتبنى مفهوم الرقمنة باعتبارها إحدى أهم ركائزها.