شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يطلق تحديث بيانات الطقس لخدمة المهتمين بمعلومات المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم، تسريع عملية تحديث بيانات رادارات الطقس في تطبيق "أنواء"، في إطار مجهودات المركز تجاه المستفيدين، حرصًا على تعزيز متابعة الأحوال والظواهر الجوية بدقة عالية من قبل المهتمين بمعلومات الطقس والمناخ.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن بن سالم غلام، أن هذا التحديث يأتي في إطار التطوير المستمر لخدمات المركز الرقمية؛ وبهدف تمكين المهتمين بالطقس من الوصول إلى البيانات المحدثة والاستفادة منها بفعالية. الرئيس التنفيذي د. أيمن غلام، يوجه بتسريع تحديث "رادار الطقس" في تطبيق This is a Twitter Status، خدمةً للمهتمين بمعلومات الطقس.

(IOS): This is a Twitter Status

(Android): This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1889983974551744530?ref_src=twsrc%5Etfw رادارات الطقس وشدد على أهمية الاستخدام الأمثل لهذه الخدمة وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في خدمة الصالح العام ورفع مستوى الوعي بالمعلومات الأرصادية.