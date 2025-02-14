شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على الرياض والباحة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على الباحة

أمطار على المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الخميس، أمطار متوسطة على مدينة الرياض، وأجزاء من محافظات المنطقة.وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول أمطار متوسطة الجمعة تبدأ من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 11 ظهرًا، تشمل العاصمة الرياض، والدرعية، ومحافظات حريملاء، والمزاحمية، ورماح، وضرما، ومرات، والدوادمي، والرين، والزلفي، والقويعية، وعفيف، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق.وشهدت منطقة الباحة الخميس، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية.وشملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق, والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.وهطلت الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.