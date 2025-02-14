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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على الرياض والباحة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الخميس، أمطار متوسطة على مدينة الرياض، وأجزاء من محافظات المنطقة.
وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول أمطار متوسطة الجمعة تبدأ من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 11 ظهرًا، تشمل العاصمة الرياض، والدرعية، ومحافظات حريملاء، والمزاحمية، ورماح، وضرما، ومرات، والدوادمي، والرين، والزلفي، والقويعية، وعفيف، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق.
وشملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق, والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول أمطار متوسطة الجمعة تبدأ من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 11 ظهرًا، تشمل العاصمة الرياض، والدرعية، ومحافظات حريملاء، والمزاحمية، ورماح، وضرما، ومرات، والدوادمي، والرين، والزلفي، والقويعية، وعفيف، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق.
أمطار على الباحةوشهدت منطقة الباحة الخميس، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق, والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.