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طقس المملكة.. أمطار على الرياض والباحة والمدينة المنورة

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الخميس، أمطار متوسطة على مدينة الرياض، وأجزاء من محافظات المنطقة.
وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار هطول أمطار متوسطة الجمعة تبدأ من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 11 ظهرًا، تشمل العاصمة الرياض، والدرعية، ومحافظات حريملاء، والمزاحمية، ورماح، وضرما، ومرات، والدوادمي، والرين، والزلفي، والقويعية، وعفيف، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق.
أمطار على الرياض- واس
أمطار على أجزاء من منطقة الرياض - واس

أمطار على الباحة

وشهدت منطقة الباحة الخميس، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية.
وشملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق, والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
أمطار على الرياض خلال ساعات المساء - واس

أمطار على المدينة المنورة

وهطلت الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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