شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متخصص.. خبراء الأمم المتحدة يشيدون بريادة المملكة في الجيومكانية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية