85 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ الحديثة متجهة إلى سوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2025, 8:35 مساءً

عبرت اليوم، 85 شاحنة إغاثية سعودية محملة بمواد غذائية وإيوائية وطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الحديثة الحدودي الذي يربط المملكة بالأردن. وحظيت بمتابعة أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، لتسهيل مرورها وهي في طريقها إلى الجمهورية العربية السورية، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة. ويعمل منفذ الحديثة بكامل الطاقة التشغيلية وسط تضافر وتكامل الجهود المبذولة من جميع القطاعات العاملة بالمنفذ؛ لتسهيل عبور القافلة الإغاثية والإسهام في سرعة إنهاء إجراءاتها.

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