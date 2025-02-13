السعودية | جامعة الملك سعود وصندوق البيئة يوقعان عقد “جائزة التميز البحثي في تنمية البيئة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت جامعة الملك سعود وصندوق البيئة أمس، عقد مبادرة “جائزة التميز البحثي في مجال تنمية البيئة”، التي ينفذها كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي بالتعاون مع صندوق البيئة.

وأوضحت المشرف على الكرسي الدكتورة أسماء الحقيل، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات تنمية البيئة والغطاء النباتي، وتحفيز الباحثين على الإسهام في تقديم حلول لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغير المناخي.

وتأتي هذه المبادرة البيئية ضمن إطار مذكرة التفاهم التي وقّعت العام الماضي بين كرسي التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي وصندوق البيئة؛ التي جاءت تفاعلًا مع المبادرات الوطنية في مجال تنمية البيئة والغطاء النباتي.

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