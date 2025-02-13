شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الجمعة.
وتتمثل الظواهر المصاحبة في تدني مدى الرؤية (3 - 5) كيلومترات على بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ((1 – 3) كيلومترات على أماكن أخرى.
الرياض: الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والشفا والطائف والهدا.
المدينة المنورة: المهد ووادي فرع.
الجوف: القريات وطبرجل.
الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر وطريف ورفحاء.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
حائل: الشملي والغزالة وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان وبقعاء وسميراء.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 3 من صباح الجمعة على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء وبقيق.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
أمطار مكة المكرمة والرياض
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الجمعة.
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أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.
الرياض: الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والشفا والطائف والهدا.
المدينة المنورة: المهد ووادي فرع.
الجوف: القريات وطبرجل.
الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر وطريف ورفحاء.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
حائل: الشملي والغزالة وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان وبقعاء وسميراء.
القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
أمطار متوسطة على الشرقيةويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمطارًا متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 3 من صباح الجمعة على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء وبقيق.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
استمرار الأمطار الرعديةأكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الاثنين المقبل.
ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
أمطار مكة المكرمة والرياض