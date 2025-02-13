شكرا لقرائتكم خبر دراسة بحثية بجامعة الملك فيصل لتطوير المؤسسات الرياضية بالمملكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عكفت دراسة علمية بحثية على تطوير المؤسسات الرياضية بالمملكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وذلك في ظل التغيرات المتسارعة لوسائل وأساليب التواصل الالكترونية؛ مركزة على ضرورة تضمين برامج تدريب الكوادر الإدارية بالأندية الرياضية بموضوعات تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في المجال؛ مما يسهم فقي دفع مستقبل الخطط التنموية للأندية الرياضية وموائمتها لتوجه المملكة 2030.

واستهدفت الدراسة التعرف على مدى توظيف العلاقات العامة لتحليل مشاعر الجماهير تجاه الأندية السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ مع التركيز على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات؛ مركزة الدراسة على توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في فهم توجهات الجماهير؛ مما ساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لتحسين تجربة الجمهور وتعزيز التفاعل بين الأندية ومشجعيها.

وأكد المشرف العام على الدراسة الأستاذ بقسم الاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل البروفيسور عبدالحليم موسى يعقوب؛ أن نتائج الدراسة التي اعتمدت على منهج المسح؛ كشفت عن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج في مجال العلاقات العامة، مثل تعزيز استراتيجيات التواصل وإدارة السمعة، والاشارة إلى وجود تحديات تتعلق بالسرية والأمان، مما يستدعي وضع آليات واضحة لمعالجتها.

ونوه بالإطار النظري المستخدم؛ والمتضمن الإجراءات المنهجية، والمفاهيم الأساسية؛ حيث اوصت هذه الدراسة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية العلاقات العامة في الأندية الرياضية؛ وخاصة أن مجتمع الدراسة شمل كافة العاملين بمجال العلاقات العامة في النوادي السعودية بما فيها الدرجة الممتاز، والدرجة الثانية، والنوادي الأخرى في المنطقة الشرقية"؛ وقد طبق في ذلك أسلوب "الحصر الشامل" بتوزيع الاستبيان على كافة العاملين بمجال العلاقات العامة في النوادي المستهدفة بالتطبيق، وبلغ قوام العينة التي استجابت للتطبيق الخاص بالاستبيان نحو 89 مبحوث اً أي بنسب 91 % من المجتمع الأصلي.

من جانبه أشار القائم بالدراسة الباحث محمد بن يحيى الصباطي؛ إلى أن الدراسة عبر عنوانها " توظيف العلاقات العامة لخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل مشاعر الجماهير تجاه الاندية السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي.. دراسة مسحية"؛ اعتمدت على مدخل النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنلوجيا؛ وتم اثبات أن تحليل مشاعر الجماهير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في تحسين استراتيجيات العلاقات العامة للأندية الرياضية؛ مما يعزز من صورتها الذهنية ويرفع من درجة تفاعل الجمهور.

وأفاد ان الدراسة توصلت إلى وعي العاملين بالعلاقات العامة بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على التفاعل الجماهيري؛ حيث أكدت النتائج أن استخدام أدوات تحليل المشاعر يعزز العلاقة بين النادي وجمهوره، ويسهم في فهم احتياجاتهم بشكل أدق، مما يؤدي إلى قرارات أكثر استنارة.

وشدد على أن الدراسة اوصت بتعزيز الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الأندية الرياضية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتمكين استخدام تحليل المشاعر بشكل أكثر فعالية؛ مختتمة بجمل من النتائج في طليعتها تحسين تجربة المشجعين وتعزيز العلاقات الجماهيرية في الأندية الرياضية؛ فقد تساعد استخدامات الذكاء الاصطناعي في تقديم التجارب والتواصل الفعال مع المشجعين؛ بهدف توفير فهم شامل للتحديات التي تواجهها هذه الأندية الرياضية ولإعطاء الإدارة العليا لرؤية أفضل حول كيفية دعم فرق الاتصال لديها.