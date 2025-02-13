ذيبان مديرًا للشؤون الإعلامية ومتحدثًا رسميًا لإمارة عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف حسام بن أحمد ذيبان مديرًا لإدارة الشؤون الإعلامية ومتحدثًا رسميًا لإمارة المنطقة.

ويعد "ذيبان" من الكفاءات الإدارية والإعلامية المعروفة التي عملت داخل أروقة الإمارة.

"الخليج 365" تهنئ ذيبان وتتمنى له التوفيق في مهمته القادمة.

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