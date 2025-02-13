شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الإثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، عن إغلاق أبوابها يوم الإثنين القادم، لتزامنه مع إجازة فيدرالية بالولايات المتحدة.

وقالت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: “نود التنويه بأن القنصلية العامة في لوس أنجلوس سوف تكون مغلقة يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025م، بمناسبة إجازة فدرالية، وسوف يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م

كما أشارت إلى أنه للحالات الطارئة -لا قدر الله- يمكن التواصل مع الرقم التالي: (3108956642).