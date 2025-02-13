السعودية | رابطة العالم الإسلامي تُدين التفجيرَين الإرهابيَين في أفغانستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي التفجيرَين الإرهابيين في إقليم قُندوز شمال شرقي أفغانستان، وفي مبنى إحدى الوزارات في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفرا عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة؛ جدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التأكيدَ على موقِف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وذرائعه، مُعربًا عن التضامُن مع أفغانستان وشعبِها العزيز، في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَها واستقرارَها وسلامةَ أبنائها.

وقدّم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الأفغاني، سائلًا المولى سبحانه أن يتغمَّد المتوفَّين بواسع رحمته، وأن يمُنَّ على المُصابين بالشِّفاء العاجل.

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