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السعودية | القيادة تهنئ السيد كونستانتينوس تاسولاس بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية

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سارة السيد 0 تبليغ

  • السعودية | القيادة تهنئ السيد كونستانتينوس تاسولاس بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية 1/2
  • السعودية | القيادة تهنئ السيد كونستانتينوس تاسولاس بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد كونستانتينوس تاسولاس، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد كونستانتينوس تاسولاس، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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