السعودية | القيادة تهنئ السيد كونستانتينوس تاسولاس بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد كونستانتينوس تاسولاس، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد كونستانتينوس تاسولاس، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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