السعودية | مدير الأمن العام يدشن مركز المراقبة الميداني بالإدارة العامة لدوريات الأمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

دشّن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، مركز المراقبة الميداني بالإدارة العامة لدوريات الأمن، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرات الأمنية والمتابعة الميدانية.

ويأتي تشغيل المركز المزود بالتقنيات كافة، ضمن جهود الأمن العام المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، ومتابعة التشغيل الميداني في إدارات دوريات الأمن بالمناطق والمحافظات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط