السعودية | نائب وزير الحج والعمرة يطلع على مشاريع ومبادرات جمعية هدية الحاج والمعتمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط, اليوم, جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمكة المكرمة، اطلع خلالها على مشاريع وبرامج الجمعية ومبادراتها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، وأسهمت منذ تأسيسها في خدمة الملايين من المستفيدين من الحجاج والمعتمرين والزوار.

واستمع معاليه إلى شرح عن أبرز الإنجازات والمبادرات التي تقدمها الجمعية لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، منذ لحظة وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم, مؤكدًا دور الجمعية البارز في تسهيل رحلة الحاج والمعتمر على مدار السنوات الماضية، لافتًا النظر إلى أن وزارة الحج والعمرة تعمل على تأصيل مبدأ المسؤولية المجتمعية.

من جانبه، نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها ورعايتها للحرمين الشريفين، وحرصها على توفير أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، معبرًا عن شكره وتقديره لوزارة الحج والعمرة على دعمها المستمر للجمعية، الذي يعزز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هذا التعاون الوثيق مكّن الجمعية من تقديم خدماتها عبر 266 نقطة اتصال، تبدأ من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار وأماكن وجودهم، وذلك لضمان تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

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