شكرا لقرائتكم خبر عن في مؤتمر باريس.. وزير الخارجية يبحث دعم سوريا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، في مؤتمر باريس الوزاري بشأن سوريا، وبمشاركة دولية ضمت وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.وجرى خلال المؤتمر، بحث توحيد الجهود بما يحفظ سيادة سوريا وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها، ومناقشة سبل الدعم مع الشركاء الرئيسيين لتنسيق المساعدات.حضر المؤتمر، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي.