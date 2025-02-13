شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 3 صباحًا.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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أمطار متوسطة

استمرار الأمطار الرعدية

المديرية العامة للدفاع المدني

الأمطار الرعدية

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أمطار مكة المكرمة والرياض

" الدفاع المدني "

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الدمام - شريف احمد - نبهعنمن أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض ليلة الخميس/الجمعة، تستمر حتى الساعة 3 من صباح يوم الجمعة.وتشهد بعض الأماكن أمطارًا غزيرة، وهي الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.ويُتوقع أن تشهد أماكن أخرى أمطارًا متوسطة، وهي الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما والرين وثادق ومرات.أكدتاستمرار هطولعلى معظم مناطق المملكة، حتى يوم الاثنين المقبلودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعيوأوضحأن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل المويه والخرمة ورنية وتربة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم وخليص والكاملكما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والرين وثادق وحريملاء ومرات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الدلم والحريق والخرج وحوطة بني تميموأشارت المديرية إلى أن مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف ستتأثر بأمطار متوسطة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق الباحة وعسير وحائل والشرقية والمدينة المنورة