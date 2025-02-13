شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 16 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

استمرار الأمطار الرعدية

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 16 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 16 درجة مئوية.- مكة المكرمة 19 درجة مئوية.- المدينة المنورة 17 درجة مئوية.- الرياض 16 درجة مئوية.- جدة 20 درجة مئوية.- أبها 16 درجة مئوية.- تبوك 4 درجات مئوية.- بريدة 13 درجة مئوية.- حائل 7 درجات مئوية.- الباحة 13 درجة مئوية.- عرعر 3 درجات مئوية.- سكاكا 4 درجات مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 16 درجة مئوية.- الخرج 15 درجة مئوية.- المجمعة 14 درجة مئوية.- وادي الدواسر 18 درجة مئوية.- الدوادمي 15 درجة مئوية.- شرورة 16 درجة مئوية.

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الاثنين المقبل.

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.



أمطار مكة المكرمة والرياض

وأوضح "الدفاع المدني" أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل المويه والخرمة ورنية وتربة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم وخليص والكامل.

كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والرين وثادق وحريملاء ومرات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الدلم والحريق والخرج وحوطة بني تميم.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف ستتأثر بأمطار متوسطة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق الباحة وعسير وحائل والشرقية والمدينة المنورة.