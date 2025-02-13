206 شاحنات مساعدات إنسانية تصل غزة عبر المعابر المصرية

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محمد بن مسعود - الدمام - دخلت 206 شاحنات مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم، إلى قطاع غزة، من بينها 23 شاحنة وقود.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشاحنات دخلت عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة البري جنوب شرق قطاع غزة.

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