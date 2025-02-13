شكرا لمتابعة خبر عن ضباب كثيف وطريق وعر في الداير: رحلة يومية مليئة بالتحديات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام شاب بتوثيق طريق الدوام اليومي له، في الداير، حيث ظهر الطريق كخطوط متموجة بين الجبال التي تكتسي بالضباب الكثيف، ما يجعل الوصول إلى العمل رحلة لا تخلو من المخاطر.

وبدأ العديد من الموظفين بتوثيق هذه الرحلة، التي تتضمن سيراً على طرقات صعبة تتخللها الحفر والانحدارات الحادة، مما يتطلب قيادة حذرة ومهارات خاصة للتنقل بأمان.

وظهر الضباب وهو يكسو الأفق في ساعات الصباح الباكر، يجعل الرؤية شبه معدومة، ما يضاعف من صعوبة القيادة ويزيد من حالة التوتر بين السائقين.