شكرا لمتابعة خبر عن حديث جانبي بين وزير الخارجية وماكرون بشأن سوريا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جمع حديث جانبي الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، داخل قاعة اجتماع باريس بشأن سوريا.

وتحتضن باريس اليوم الخميس مؤتمرا دوليا حول الانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا ما بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

يذكر أن السلطات السورية أعلنت أمس الأربعاء عزمها تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلي أنها ستكون حكومة ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه.