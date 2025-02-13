شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الاثنين المقبل.

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار مكة المكرمة والرياض

وأوضح "الدفاع المدني" أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل المويه والخرمة ورنية وتربة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم وخليص والكامل.

كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والرين وثادق وحريملاء ومرات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الدلم والحريق والخرج وحوطة بني تميم.



أجواء معتدلة وأمطار على الشرقية

وأشارت المديرية إلى أن مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف ستتأثر بأمطار متوسطة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق الباحة وعسير وحائل والشرقية والمدينة المنورة.

تشهد المناطق الشرقية والوسطى من المملكة أجواءً رائعة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، مصحوبة بزخات من البرد، وفقًا لما أوضحه محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل.

كما ستساعد السحب في الاحتفاظ بدرجات الحرارة، ما يجعل الأجواء مائلة إلى الدفء خلال الليل، مع استمرار الطقس المعتدل والممتع خلال إجازة نهاية الأسبوع حتى مطلع الأسبوع القادم.

استمرار الأجواء الباردة

وأوضح العقيل أن درجات الحرارة ستظل منخفضة في شمال وشرق ووسط المملكة، مع استقرار عام في الأجواء خلال هذا الأسبوع.



وأضاف أن فصل الشتاء ينتهي فلكيًا في 20 مارس 2025، بينما يبدأ فصل الربيع أرصاديًا في الأول من مارس، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يُتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة طقسًا معتدلًا مع استمرار البرودة النسبية في الشمال خلال النصف الأول من الشهر.كما أشار العقيل إلى أن الأجواء الباردة ستستمر حتى نهاية شهر فبراير، تليها موجة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع دخول مارس، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، خاصة في الجنوب الغربي والجنوب.